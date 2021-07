Pamela Prati, 'L'estate è adesso' è il nuovo singolo

“L’estate è adesso” è il nuovo singolo di Pamela Prati. Scritto dalla stessa Pamela Prati con Daniele Piovani, Domenico Di Puorto e Massimo Tornese, con gli arrangiamenti di Fabrizio Murgante e prodotto da Gabriele Palazzi. Il brano è caratterizzato da un ritmo energico ed estivo ed anticipa un secondo singolo estivo dal titolo “Baila baila”, cantato in spagnolo.

“L’estate è adesso” e “Baila Baila” faranno parte di un nuovo progetto discografico di Pamela Prati, che vedrà la luce nei prossimi mesi e celebrerà, con la pubblicazione di un vinile in edizione limitata, i suoi 40 anni di carriera tra musica, tv e cinema con i suoi più grandi successi, insieme ad altri brani inediti.

«Il titolo “L’estate è adesso” è per me molto importante perché rappresenta la voglia vivere serenamente che tutti desideriamo in questo momento – racconta Pamela Prati – Con la mia energia e la mia ironia ho voluto regalare attraverso questa canzone un momento di spensieratezza e di gioia a tutto il mio pubblico».

Il video è stato girato a Sabaudia, in una località molto cara a Pamela Prati, che ricorda le spiagge della sua amata Sardegna, omaggiata anche nel testo del singolo.