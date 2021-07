- Sono state ore di ansia per la salute di Antonio Rossi, ex canoista azzurro vincitore di medaglie d'oro nelle competizione olimpica di Sydney ed Atlanta, colpito da infarto a 52 anni mentre partecipava alla mezza maratona a Conegliano in provincia di Treviso. Portato in ospedale, è stato stabilizzato e trasferito al nosocomio di Como dove opera il suo cardiologo di fiducia.