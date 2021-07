Covid, le regioni: "Green pass per scongiurare le chiusure". Impennata di casi: +3.558 e 10 morti

ROMA - Green pass utilizzato come salvacondotto per scongiurare le chiusure al di fuori della zona bianca. Si tratta della proposta, secondo quanto appreso dall'Ansa, da ambienti della Conferenza delle Regioni, che si è riunita anche sul tema del green pass. La richiesta fatta dai governatori è quella di introdurre l'obbligo di accesso con il green pass a discoteche e grandi eventi solo al fine di permettere, almeno nella fase attuale, la riapertura di queste attività ancora chiuse. L'utilizzo del pass per ristoranti e locali al chiuso riguarderebbe le aree al di fuori della zona bianca.Oggi si sono registrati 3.558 nuovi casi e 10 morti. Balzo dei positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 3.558 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.072. Sono invece 10 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 7."Il vaccino è essenziale anche sotto i 40 anni. I nostri scienziati lo raccomandano fortemente anche sotto i 40 nelle fasce autorizzate dalle agenzie regolatorie". A sostenerlo il ministro della Salute,nel corso del convegno organizzato da Cittadinanzattiva/Forum Disuguaglianze e Diversità sul tema: 'quale riforma per gli anziani non autosufficienti e le loro famiglie?'.