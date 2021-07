Festival Costa dei Trulli: il 26 e il 27 luglio concerti di Gigi D'Alessio e Annalisa a Monopoli

MONOPOLI (BA) - Ferve l’attesa per i due grandi concerti del Festival Costa dei Trulli in programma a Monopoli il 26 e il 27 luglio con due big della musica italiana. Il 26 luglio la scena sarà tutta per Gigi D’Alessio con la tappa del suo nuovo tour estivo “Mani e Voce” che vedrà l’artista da solo sul palco con la sua voce e il pianoforte nella nuova area concerti allestita nell’ex Deposito Carburanti di Monopoli (ore 21, ingresso a pagamento, biglietti su www.ticketone.it).Il giorno successivo, il 27 luglio, a salire sul palco allestito sempre nella nuova aerea concerti (ex Deposito Carburanti sarà Annalisa (ore 21, ingresso a pagamento, biglietti su www.ticketone.it) per la tappa del suo tour “Nuda 10 Open Air”, legato al suo ultimo disco “Nuda” riproposto in una nuova versione dopo la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo con il brano “Dieci”.Il programma completo del Festival prevede poi una serie di appuntamenti disseminati sul territorio, una rassegna di concerti e spettacoli teatrali per tutti i gusti e tutte le età, itineranti nei comuni di Monopoli, Fasano, Mola di Bari, Castellana Grotte, Putignano e Noci (info: www.costadeitrulli.events).Il Festival Costa dei Trulli è solo la punta dell'iceberg di un progetto che mira a rilanciare il brand Puglia dopo la pandemia, integrando cultura, marketing territoriale, agricoltura, enogastronomia, ambiente, sport, salute e infrastrutture. Il tutto sempre nel massimo rispetto della normativa per il contrasto alla diffusione dell’infezione da SarsCov2 – Covid19.Il Festival “Costa dei Trulli” gode del patrocinio dell’Area Metropolitana di Bari ed è un progetto co-finanziato dalla Regione Puglia – Assessorato Industria Turistica e Culturale – Piil Cultura in Puglia - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ed è patrocinato anche dalla Area Metropolitana di Bari. Si avvale della collaborazione e del supporto di: Città di Monopoli, Città di Fasano, Comune di Castellana Grotte, Comune di Noci, Comune di Putignano e Comune di Mola di Bari.