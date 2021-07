Giustizia, Matteo Salvini domani a Brindisi

BRINDISI - Domenica 4 luglio Matteo Salvini fa tappa a Brindisi in Piazza della Vittoria alle ore 11.00 per presentare il referendum sulla giustizia “Chi sbaglia paga”. Insieme al leader della Lega e ai dirigenti e ai militanti del partito, ci saranno anche le donne e gli uomini del Movimento Regione Salento, guidati dal presidente Paolo Pagliaro, consigliere regionale e capogruppo de La Puglia domani.“Con Paolo Pagliaro lanciamo un patto federativo per questa campagna referendaria -Il Movimento Regione Salento rappresenta una forza civica molto radicata sul territorio che vanta tanti amministratori locali. Vogliamo tracciare un percorso comune di ascolto delle istanze delle comunità locali di cui la Lega è da sempre portatrice a livello nazionale. Stiamo lavorando per un centro destra di governo sempre più unito e soprattutto inclusivo delle realtà civiche territoriali alternative alla sinistra. Ci fa piacere quindi – ha concluso Marti - collaborare con il Movimento Regione Salento in un momento così importante per una riforma che riteniamo importantissima per il futuro della nostra nazione”.