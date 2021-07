Bari Vecchia, tutto pronto per il Bonaccia Festival

BARI - L’associazione culturale Malta di Geris promotrice del progetto Approdo urbano organizza la seconda edizione del Bonaccia Festival. L’evento conferma il percorso già sviluppato nell’anno di esordio con il lavoro partecipato dei laboratori di strada, sul territorio curati dagli animatori del centro culturale APPRODO URBANO, nato grazie al bando URBIS – Pon Metro 2014-2020.L'obiettivo è quello di rendere partecipi i cittadini alla vita culturale promossa dal basso e capace di creare senso di appartenenza e nuovi signicati. I protagonisti di questa azione artistica sono ancora una volta gli abitanti della città vecchia. In assonanza con la parola Approdo, il titolo dell’evento riguarda una condizione climatica favorevole, all’arrivo, all’attracco, in un porto-luogo che è l’intenzione costitutiva del centro culturale APPRODO URBANO.Dopo il salmastro delle onde, la carezza del vento, le installazioni lungo il mare che, nel 2020, imitavano le voci del vento AHEEEE, OOHHHH, UUUUHHH, questa volta BONACCIA FESTIVAL si sposta nei vicoli della città vecchia per approdare nel cuore fervido della città di Bari rinnovandosi nei contesti e nella programmazione. Dall'8 al 14 luglio si snoderà lungo le strade del centro storico una Esposizione di Linteo-arte. Le lenzuola stese al vento sono dipinti collettivi realizzati dagli abitanti della città vecchia durante i laboratori di arte applicata svolti negli spazi aperti, vicoli, larghi, piazzette di Bari vecchia a cura dell'équipe di APPRODO URBANO.I grandi tessuti e le lenzuola decorati con pittura acrilica sono il poetico e variopinto risultato dell’impegno profuso da fanciulli, ragazzi e adulti nella realizzazione di quello che per APPRODO URBANO rappresenta il concetto di laboratori di “Arte Applicata”.Il percorso espositivo sarà allestito fra i balconi delle case, nei vicoli di Bari vecchia, quasi fossero panni stesi ad asciugare. La pittura collettiva stimola e favorisce l'incontro. La propria pennellata di colore accanto a quella dell'altro origina opere impreviste, inaspettate.Ben quaranta tele si potranno ammirare lungo il percorso allestito fra Strada del Carmine, Strada Filioli (arco delle Meraviglie), Largo Amendoni, Strada Verrone, Strada Fragigena. Ed ancora una gigantesca tela di dieci metri sarà esposta sulla facciata della sede di APPRODO URBANO, in Piazza del Gesù, ove il 12 luglio si terrà una perfomance di customizer sneakers, ad opera di Michele Tota, a partire dalle ore 18.30.Il 13 luglio, è di scena la parola. Perfomance di lettura a cura di Letizia Cobaltini, presso la birreria Lo Svevo, sponsor della serata, sotto l'Arco delle Meraviglie, in strada Filioli, inizio ore 21.00. Il 14 luglio, inne, nella meravigliosa cornice della biblioteca De Gemmis sulla stupenda terrazza concluderemo il viaggio con il concerto delle Faraualla, un quartetto tutto al femminile che sa cogliere ritmi, colorazioni timbriche, linguaggi vocali ed espressioni musicali provenienti dalle etnie e dagli inussi più vari fondendoli in soluzioni armoniche dal sapore mediterraneo.Quale vento accompagnerà in questa nuova avventura?Lo scirocco, il maestrale, il libeccio, la tramontana, il grecale, il ponente, il levante? APPRODO URBANO ancora una volta seguirà la brezza che accarezza le case della città vecchia, contando sulla fortuna dei viaggiatori e si riparerà nelle corti e nei vicoli portando venti di bellezza. Con il profumo della magia delle terre del sud raccontato dalle voci delle Faraualla si concluderanno temporaneamente le attività del centro per ricominciare poi in autunno con nuovi entusiasmanti esperimenti artistici."La nostra forza - si legge nella nota degli organizzatori - è la voglia di ricominciare a condividere le emozioni, a incrociare gli sguardi, la voglia di riprendersi gli spazi e i luoghi per tanto tempo resi inabitati dalla pandemia. Questo periodo così terribile ci ha insegnato quanto sia preziosa la vicinanza, l’amicizia, quanto siano necessari gli abbracci, i sorrisi, la gioia degli incontri. Per questo il BONACCIA FESTIVAL è stato pensato per tutti noi che stiamo, lentamente e con prudenza, tornando a uscire con la felicità di riappropriarci dei nostri tramonti, del sole e dell’azzurro pugliese".Ringraziamo i partner che hanno collaborato a vario titolo alle attività del progetto durante questo anno: TraciaLand - Italia, RCU Murat-San Nicola, BitLibri, FIDAPA di Corato, dei quali esporremo dipinti collettivi realizzati in occassione dei loro eventi culturali. Ed ancora, Istituto Comprensivo Umberto I San Nicola, Coop sociale Il nuovo Fantarca, Velo Service, Aps ArTA, Ass. Joul People, Birreria Lo Svevo ed inne l’Associazione Michele Fazio a cui dedichiamo i nostri dipinti nel ventennale della sua tragica scomparsa.