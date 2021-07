Grotte di Castellana, torna 'Una notte con Sirio'

CASTELLANA GROTTE (BA) - Con il mese di agosto, si rinnova l’appuntamento con “Una notte con Sirio”, iniziativa di Sirio Aps, associazione responsabile dell'Osservatorio Astronomico sito alle Grotte di Castellana (Ba) presso la terrazza panoramica del Museo Speleologico “Franco Anelli”, che propone un ricco calendario, occasione di osservare il cielo per imparare a conoscerlo.Otto gli appuntamenti previsti per il 2021: 6, 10, 13, 17, 19, 24, 27 e 31 agosto. In ogni data sarà previsto un doppio appuntamento per l’osservazione: la prima alle ore 20:30 (briefing ore 20:00), la seconda alle ore 22:00 (briefing ore 21:30). L'osservazione astronomica prevede un’esperienza guidata ad occhio nudo della sfera celeste e la visione al telescopio di Giove, Saturno e Luna (quando visibile) con il professor Niki Rizzi. Per partecipare è necessario prenotarsi a segreteria@grottedicastellana.it o telefonicamente allo 080.4998211, costo del biglietto 7 € a persona (gratuito per i bambini sotto gli 8 anni), briefing presso il Museo Speleologico “Franco Anelli”. L’osservazione sarà possibile solo in condizioni meteo favorevoli. Qualora si accertassero previsioni meteo sfavorevoli la serata verrà rimandata con comunicazione telefonica almeno 12 ore prima dell'evento.“Una notte con Sirio” arricchisce il calendario estivo delle Grotte di Castellana, uno dei principali attrattori turistici della Puglia, che per il mese di agosto prevede appuntamenti con le speciali visite Speleonight, da percorrere al buio con la sola luce dei caschetti, a lo spettacolo Hell in the Cave, rappresentazione dell’Inferno di Dante a 70 metri di profondità, in aggiunta alla ricca proposta di visita del complesso carsico con l’itinerario breve, da percorrere in circa 50 minuti, e quello più lungo, che conduce alla splendente Grotta Bianca.Maggiori informazioni scrivendo a segreteria@grottedicastellana.it, telefonando al numero 080.4998221 oppure consultando i canali social ufficiali e il sito web www.grottedicastellana.it.