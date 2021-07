I Desideri, nelle radio il nuovo singolo “Señorita”

MILANO - Dopo aver calcato il palco del Teatro del Casinò ad AmaSanremo durante la finalissima di Sanremo Giovani 2020/2021 – che gli ha consentito di aggiudicarsi il Premio TIM Music con l’intenso brano “Lo stesso cielo” -, firmato le colonne sonore di serie TV campioni di incassi come “Gomorra”, duettato con illustri nomi della scena italiana ed aver collezionato un numero incredibile di streams e views per ogni release, I Desideri tornano nei digital store con “Señorita” (SG Music), il loro nuovo singolo che ha debuttato ai vertici delle più rilevanti classifiche di Apple Music.

Un brano romantico e passionale, un elogio all’amore, all’estate ed alla riconquista di una libertà finalmente ritrovata.

Prodotta da Massimo D’Ambra e scritta dai fratelli Iadicicco in collaborazione con Vincenzo Sperlongano, “Señorita” è avvolta da accattivanti e sensuali sonorità latin-pop e cattura l’ascoltatore sin dalle prime note, accompagnandolo per mano in un viaggio costellato di ritmo, energia, fascino e desiderio.

Il riuscitissimo connubio tra lingua spagnola e dialetto napoletano, supportato da incisive barre dense di dolcezza e romanticismo, regala ad orecchie e cuore una vera e propria hit dal vibrante stampo “Made in Italy”, in grado di stregare i più giovani per attitudine e flow, ma al tempo stesso, anche i fruitori più adulti, grazie ad un tappeto sonoro senza tempo, estivo e frizzante, arricchito da respiri armonici di immediato rimando all’universo compositivo tipico del cantautorato partenopeo.

“Señorita”, è accompagnata da un coloratissimo videoclip ufficiale, diretto da Marco Cantone, che ha superato le 100.000 visualizzazioni su YouTube in sole 48 ore, riconfermando il talento, la versatilità e la capacità di coinvolgere un target di pubblico variegato ed esteso; pubblico che non manca di far sentire affetto e stima a due giovani artisti che con umiltà, sacrificio, impegno e costanza, sono riusciti a ritagliarsi il loro posto nel firmamento della discografia italiana, la stima della critica ed il rispetto dei grandi nomi del rap-game italiano.