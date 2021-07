Calciomercato: il Monopoli interessato al difensore Davide Riccardi

Continuano i contatti di Chiricallo per rinnovare il contratto al difensore Mario Mercadante che è scaduto il 30 Giugno. L’amministratore unico Alessandro Laricchia gli ha proposto di firmare per due anni con la squadra pugliese. Probabile la cessione del portiere Nicolas Oliveto in Serie D o in Eccellenza Pugliese.

Al Monopoli interessa il difensore Davide Riccardi del Catanzaro. Trattativa per il terzino Alex Redolfi della Vibonese. Contatti per il centrocampista Carlo Ilari del Teramo. Interessa il terzino sinistro Matteo Zanini della Paganese. Il direttore sportivo Marcello Chiricallo vorrebbe portare a Monopoli l’attaccante Christian Langella del Renate. Trattativa per l’attaccante Davis Curiale del Catanzaro.