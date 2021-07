Iskra Menarini, in radio il nuovo singolo 'Ladro di parole' feat Manuel Auteri

Dopo il successo di “L’Uomo Infinito”, ISKRA MENARINI torna sulle scene con il nuovo brano “LADRO DI PAROLE” feat. MANUEL AUTERI (Playaudio di Azzurramusic), in radio e in digitale da venerdì 16 luglio.

“LADRO DI PAROLE”, scritto da Iskra Menarini in collaborazione con Manuel Auteri e Renato Droghetti, è un brano dalle sonorità pop con cui la vocalist e cantautrice modenese con origini francesi, partendo dal titolo, “Ladro di parole”, ha voluto immaginare un adulto che ruba le parole e i pensieri ad un bambino e a tutto il mondo, con l’intento di appropriarsi della sua onestà, della sua purezza e della sua sincerità.

La copertina del brano è stata realizzata da Nicholas Belli. In merito a questa collaborazione, Iskra Menarini afferma «Ho lavorato con Nicholas Belli che realizza dei cartoni animati e con il quale ho già collaborato per il videoclip del mio precedente brano “L’Uomo Infinito”, dove aveva realizzato il cartone animato di Lucio Dalla. Passo dopo passo, con tanta pazienza abbiamo realizzato questa locandina: abbiamo tolto le rughette del viso, colorato i miei capelli di rosso e così via. Ho deciso di far disegnare sul mondo un bambino le cui parole vanno a finire nel sacco che porto con me. Io e Manuel siamo i ladri di Parole! Nella copertina ho voluto che ci fosse anche una bella ragazza con un cuore tra le mani con su scritto “Amore”, perché il brano parla d’amore!».