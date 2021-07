Italia-Svizzera a Roma, il 12 novembre per Qatar '22

(via Nazionale di Calcio italiana fb)

- Italia e Svizzera torneranno a confrontarsi all'Olimpico di Roma, alle 20.45 di venerdì 12 novembre 2021 nell'incontro valido per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. L'annuncio della Figc giunge a 1 mese esatto dal confronto che oppose le 2 Nazionali sullo stesso rettangolo di gioco nell'incontro valido per la fase a gironi dell'ultimo Europeo e che vide l'Italia sconfiggere la Svizzera per 3-0, nella serata di mercoledì 16 giugno 2021.