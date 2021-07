La Francia ferma i viaggi verso Spagna e Portogallo

Beaune ha dichiarato dai microfoni di France 2: "Quelli che non hanno ancora prenotato le vacanze, evitate,evitiamo il Portogallo, la Spagna, tra le vostre destinazioni (...) Meglio restare in Francia o andare in altri Paesi", in quanto a suo dire alcuni Paesi avrebbero "troppo aperto le porte".

- Il segretario di Stato francese agli Affari europei, Clément Beaune, lancia un monito affinché i francesi che ancora non abbiano organizzato le proprie vacanze estive non si rechino in Spagna e Portogallo per la situazione legata al Covid, non escludendo quindi di prendere misure più rigide nel caso in cui si dovesse continuare a registrare nei Paesi l'aumento dei contagi.