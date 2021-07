Lady Gaga e Tony Bennett per l'ultima volta sul palco del Radio City Call a New York

Lady Gaga e Tony Bennett tornano a duettare insieme sul palco del Radio City Hall a New York per due serate, il 3 e il 5 agosto, per uno show che è stato ribattezzato "One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga".



I due artisti, che hanno iniziato a collaborare assieme per la prima volta nel 2011, hanno anche collaborato ad un album che uscirà entro quest'anno. "Sono onorata ed entusiasta di festeggiare il 95/o compleanno di Tony con lui durante questi spettacoli speciali" - ha scritto Gaga su Instagram assieme ad una foto in cui Bennett poggia la mano sulla sua spalla.

Gli show saranno caratterizzati da brani tratti dal cosiddetto "Great american songbook of standards", ovvero le canzoni americane più importanti e influenti e gli standard jazz dell'inizio del XX secolo. I due artisti saranno accompagnati dal Tony Bennett Quartet, dal Brian Newman Quintet e da un'orchestra diretta da Michael Bearden.