A Martina Franca (Ta) la cerimonia di consegna del 'Premio Mediterraneo Federico II'

MARTINA FRANCA (TA) - Sabato 24 luglio 2021 alle ore 17:30 presso il Chiostro di San Domenico di Martina Franca si terrà la cerimonia di consegna del Premio Mediterraneo Federico II, alla sua 5^ edizione, all’emerito Professor Cosimo Damiano Fonseca (accademico dei Lincei e cittadino onorario di Martina Franca) per la sua chiarissima fama di medievalista e di principale conoscitore della vita e delle opere di Federico II.Il premio, istituito nel 2009 dal comm. Silvio Panaro (allora presidente della Camera di Commercio Italo Orientale) è destinato a personalità impegnate sui fronti internazionali per la diffusione della cultura, con lo scopo di rendere fruibile ovunque e a tutti i livelli il pensiero federiciano, la multiculturalità, il dialogo interreligioso e l’ideale euromediterraneo del suo pensiero diffuso in tutti i campi del sapere.L’assegnazione del premio al prof. Fonseca è stata annunciata lo scorso 29 maggio 2021 nel corso di un evento in streaming in occasione del gemellaggio culturale tra la Sezione di Bari e quella di Palermo dell’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus sancito nel nome dell’Imperatore normanno- svevo Federico II, figura centrale per lo sviluppo culturale in un’ottica euro-mediterranea sia della Puglia che della Sicilia.Durante la cerimonia di consegna porteranno il saluto istituzionale: il sindaco di Martina Franca, Franco Ancona, l’assessore alle attività culturali, Antonio Scialpi e il presidente della Fondazione Paolo Grassi, Franco Punzi. A seguire interverranno Santa Fizzarotti Selvaggi, vice presidente nazionale dell’associazione Crocerossine d’Italia Onlus e la storica e scrittrice Angela Campanella e lo stesso prof. Fonseca. Condurrà la cerimonia Giancarlo Liuzzi, presidente dell’associazione Culturale Incontri. Gli interventi e i saluti saranno inframezzati da letture di sonetti medievali a cura di Gianni Lenti.