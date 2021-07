Lamborghini Messico presenta quattro modelli di Huracán EVO per i suoi 10 anni

In occasione del suo decimo anniversario, Lamborghini Messico presenta quattro modelli di Huracán EVO in edizione speciale configurati da Grand Chelem, distributore del marchio in Messico. I modelli commemorativi sono stati realizzati grazie all’ esclusivo programma di personalizzazione dello studio Ad Personam presso lo stabilimento di Sant’Agata Bolognese e si ispirano a quattro temi chiave della cultura messicana: Vita, Morte, Sogno e Tempo.Il primo showroom Lamborghini del paese ha aperto nel 2010 nel cuore di Città del Messico. Da allora, l’inarrestabile successo di Lamborghini ha portato all’apertura di un’altra concessionaria a Monterrey, nel Messico settentrionale.In occasione dell’anniversario del distributore, le Huracán EVO in edizione speciale saranno esposte nei luoghi più simbolici di Città del Messico.Edición Vita – Il modello di punta della serie si contraddistingue per una speciale tonalità di Verde Ermes con linee Oro Elios che rappresentano la vita e la natura. Il design esterno mette in risalto i raffinati dettagli oro degli interni valorizzando le finiture e le cuciture che raffigurano il sole.La Lamborghini Huracán EVO Edición Vita, identificata dall’emblema di un’aquila, celebra la libertà e il successo esaltando i valori nazionali del Messico e dell’Italia.Edición Morte – La Lamborghini Huracán EVO Edición Morte, con l’emblema di un teschio, richiama le esperienze che ci preparano al viaggio tra la vita e la morte.Il Blu Astraeus opaco che avvolge l’esterno della vettura è abbinato a dettagli di design in Bronzo Serse. Un pattern simile si ripete anche all’interno della vettura, con sedili e finiture in Blu Teia Vintage e cuciture color Bronzo.Edición Sogno – Dei quattro modelli in edizione speciale, questo è senz’altro il più distintivo, grazie all’esterno in Blu Symi esaltato da dettagli Oro Elios. I colori vivaci ricordano le creature mitiche dell’arte popolare messicana. Per sottolineare la potenza evocatrice di questa vettura, gli interni affiancano due diverse tonalità: i dettagli bianchi si contrappongono ai toni prevalentemente neri della console centrale e alle cuciture dorate dei sedili.La Lamborghini Huracán Edición Sogno, con l’emblema di un drago a due teste, ripropone i sogni come quel mix perfetto di fantasia e realtà che dà colore e significato alla vita.Edición Tempo – La Lamborghini Huracán EVO Edición Tempo rappresenta la partnership decennale tra la casa Lamborghini e il Messico. L’emblema del serpente suggerisce la capacità di reinventarsi nel tempo rinnovando costantemente la pelle.Nella livrea, il Nero Nemesis è esaltato dai dettagli in Bronzo Serse, mentre gli interni sono prevalentemente declinati in tonalità scure impreziosite dai particolari color bronzo visibili sui sedili, sulle finiture e nelle cuciture.