Mettere il materasso sul pavimento: pro, contro e cosa va fatto

I materassi sono usati più spesso con una struttura del letto o una rete per sollevarli da terra, anche se non è necessario. Ad alcune persone l'uso del materasso sul pavimento può sembrare strano, ma altri lo preferiscono perché la superficie piatta e uniforme impedisce alla schiena di affondare o piegarsi troppo.L'utilizzo di un materasso a terra può tornare utile per molteplici ragioni: può essere economico e talvolta anche favorire un allineamento spinale neutro.Uno dei grandi punti di forza per mettere il materasso sul pavimento è il potenziale sollievo dal mal di schiena. Dormire sul pavimento può aiutare la colonna vertebrale e il collo a rimanere allineati. Le persone che dormono per terra possono anche vedere miglioramenti alla loro sciatica e una ridotta possibilità di sviluppare la scoliosi. A causa della solidità della superficie del tuo letto sul pavimento, è meglio dormire sulla schiena per il massimo comfort e sollievo dal dolore alla schiena.Dormire su un materasso ben supportato aiuta a distribuire uniformemente il peso corporeo. In questo modo, c'è meno pressione su una parte specifica del corpo, consentendo così ai muscoli e ai tessuti di ricevere una migliore circolazione durante la notte e, come sappiamo, avere una buona circolazione sanguigna aiuta i principali organi del corpo a funzionare correttamente, combatte le malattie e migliora il recupero muscolare.Le reti a doghe posso rappresentare un costo aggiuntivo e, se hai un budget limitato, risparmiare diverse centinaia di euro può fare la differenza.Inoltre, le reti letto rappresentano un ingombro aggiuntivo perché possono essere anche più grandi dei materassi e, se si ha il soffitto basso, coricarsi a terra può farlo sembrare più altro. Le reti, inoltre, in questi casi possono togliere spazio da quello a disposizione durante le operazioni tipiche del risveglio e dell'andare a letto.Sebbene dormire per terra possa essere molto utile per alcuni, ci sono potenziali inconvenienti che non sono affatto trascurabili.Il materasso sul pavimento può invalidare la garanzia, avvicina il tuo materasso alle cimici dei letti, facilitandone l'infiltrazione e lo rende più vulnerabile alla polvere e agli acari della polvere. La polvere, infatti, si accumula principalmente sul terreno e, se il pavimento non viene aspirato e spolverato regolarmente, l'inalazione di queste particelle può scatenare reazioni allergiche e causare problemi respiratori che interromperebbero il sonno e comprometterebbero la salute generale.Tornando agli acari e alle cimici dei letti, queste sono attirate dal calore e dall'umidita e, dormendo a terra, avrebbero facile accesso alla biancheria e ai vestiti. Oltre a questi, anche altre creature come ragni e formiche potrebbero avere accesso agevolato alla tua casa e magari proprio nel tuo letto.Un altro fattore da considerare è l'ostacolo rappresentato da una superficie così compatta ad un ricircolo d'aria ottimale. Questo impedimento alla ventilazione del materasso, infatti, con il dormire sudati o anche solo con la normale respirazione, può agevolare l'accumulo di secrezioni e umidità, causando la proliferazione di muffe poco salubri.Per quanto l'idea di mettere il materasso sul pavimento direttamente possa sembrare conveniente e allettante, a fronte di questi inconvenienti l'acquisto di un dispositivo che distacchi il materasso dal suolo e crei una ventilazione adeguata del massello è necessario.Oggi il mercato propone decine di modelli di reti letto a prezzo basso e con ottima qualità; per queste intendiamo la possibilità, oltre che di distribuire il peso in maniera uniforme, di garantire il distacco da terra e una corretta ventilazione del materasso, anche la capacità di inclinare la porzione testa e piedi a proprio piacimento. Questa possibilità rappresenta un toccasana per scaricare parti del corpo particolarmente dolenti come spalle e gambe.