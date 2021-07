Mobilità alternativa: al via il progetto 'VelPuglia'

BARI - Una mobilità alternativa innovativa, intelligente e sostenibile. Il progetto sperimentale “VelPuglia” doterà la Regione Puglia di 6 e-bike per gli spostamenti tra le diverse sedi degli uffici di Bari. Lo rende noto la Regione Puglia.Il progetto sarà presentato martedì 27 luglio 2021, alle ore 11, nella Sala B al piano terra e poi negli spazi esterni della sede della Regione Puglia in via Gentile 52, a Bari, dal vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio Raffaele Piemontese, dall’assessore regionali ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Anita Maurodinoia e dall’assessore regionale alla Cultura e Turismo Massimo Bray.Saranno presenti il direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture Lino Albanese, il direttore del Dipartimento Mobilità Vito Antonacci, il direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Aldo Patruno, il dirigente della Sezione Provveditorato e Economato Mario Lerario, l’Energy Manager responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia della Regione Puglia Antonio Mercurio, il direttore generale di ASSET Elio Sannicandro e l’architetto Serena Rita Schiraldi, referente della cooperativa “Il Girasole” che ha realizzato il progetto.