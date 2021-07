TOKYO - Un'altra medaglia sicura per l'Italia. Dopo Vito Dell'Aquila nel taekwondo, anche Luigi Samele è in finale per l'oro nella sciabola maschile di Tokyo 2020. Lo schermidore foggiano ha sconfitto in semifinale il coreano Kim per 15-12.Nella finale per l'oro in programma alle ore 21.15 di Tokyo (le 14.15) lo sciabolista foggiano sfiderà il campione olimpico di Londra 2012 e Rio 2016, l'ungherese Aron Szilagyi.