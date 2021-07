Premio lettarario 'Putignano racconta': al via la seconda edizione dedicata a Dante Alighieri

PUTIGNANO (BA) - La seconda edizione del Premio Letterario “Putignano Racconta” celebra Dante Alighieri. Il concorso di poesia e narrativa e da quest’anno anche disegno, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Putignano, si inserisce a pieno titolo fra le iniziative per celebrare il Sommo Poeta, in questo anno speciale, su tutto il territorio nazionale.

«Dopo la bella e significativa esperienza dello scorso anno, in termini di partecipazione e sensibilità mostrata dai partecipanti – dichiara Rossana Delfine, Assessora alla Cultura di Putignano – torniamo quest’anno con la seconda edizione del Premio Letterario “Putignano Racconta”. E lo facciamo anche in questo caso, come per le altre iniziative sul territorio che ci accompagneranno per tutta l’estate, celebrando i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Scegliendo dei versi che siamo certi saranno d’ispirazione per i nostri autori».

SEZIONI DEL CONCORSO

Il premio si articola nelle seguenti sezioni:

SEZIONE NARRATIVA INEDITA (RACCONTI BREVI) - in italiano

Possono partecipare autori e autrici che abbiano compiuto 18 anni con un componimento in prosa, secondo le caratteristiche riportate nell’Avviso, in forma di lettera, diario, storia umoristica, sentimentale, drammatica, noir. Non saranno accettati componimenti che incitino alla violenza o alla pornografia.

SEZIONE POESIA INEDITA IN ITALIANO

Possono partecipare autori e autrici che abbiano compiuto 18 anni con un componimento inedito, non superiore a 70 versi.

SEZIONE POESIA INEDITA IN VERNACOLO

Possono partecipare autori e autrici che abbiano compiuto 18 anni con un componimento inedito in vernacolo, non superiore a 70 versi, tradotti a margine in lingua italiana.

SEZIONE JUNIOR (6-17 ANNI)

Possono partecipare bambini e ragazzi in età compresa fra i 6 e i 17 anni con racconti brevi in italiano, poesie in italiano o in vernacolo secondo le caratteristiche riportate nell’Avviso.

SEZIONE JUNIOR (3-5 ANNI)

Possono partecipare bambini in età compresa fra i 3 e i 5 anni con disegni ispirati liberamente al tema proposto. Sono ammesse tutte le tecniche artistiche.

Le opere, per tutte le sezioni, non devono essere state mai pubblicate in versione cartacea o digitale (compresi siti web, social e blog). Tutti i componimenti e i disegni devono attenersi al tema.

TEMA

Dante Alighieri

L’edizione del premio 2021 celebra Dante Alighieri nell’anniversario dei 700 anni dalla sua morte. Il tema scelto si ispira alla nota terzina:

“Considerate la vostra semenza:

fatti non foste a viver come bruti

ma per seguire virtute e canoscenza”

Versi che hanno accompagnato gli uomini nei momenti più oscuri della storia, quando solo la salvaguardia della dignità e della conoscenza ha impedito la barbarie. Stiamo tutti vivendo un tempo buio e l’invito a cercar sempre la bellezza e salvezza, attraverso la conoscenza, è rivolto a tutti noi, chiamati a raccontare e disegnare stati d’animo ed emozioni validi in ogni tempo.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Al Premio Letterario “Putignano Racconta” possono partecipare autori di qualsiasi età, sesso e nazionalità. I testi dovranno essere inviati solo ed esclusivamente via mail all'indirizzo protocollo@cert.comune.putignano.ba.it unitamente alla scheda di partecipazione (scaricabile dal sito web del Comune di Putignano) e copia di un documento di identità, secondo le modalità riportate nell’Avviso. I testi, in formato word, devono essere inviati entro e non oltre le ore 12:00 del 30 settembre 2021. La partecipazione al premio è gratuita. Si può partecipare a una sola delle sezioni previste e con una sola composizione.

VALUTAZIONE E PREMIAZIONE

La valutazione dei lavori pervenuti viene affidata ad una Commissione giudicatrice composta da n. 5 componenti nominati dal Sindaco. La valutazione dei lavori in concorso sarà effettuata in forma anonima in base ai seguenti criteri. Per i testi in prosa e poesia: forma - competenza linguistica e correttezza formale (uso corretto della lingua); contenuto - originalità del contenuto e attinenza al tema; comunicazione - capacità di trasmettere emozioni ed originalità espressiva. Per i disegni: attinenza al tema – uso della tecnica – originalità e creatività. Ulteriori dettagli sulla procedura di valutazione sono consultabili sull’avviso pubblicato sul sito web del Comune di Putignano.

La giuria elaborerà una graduatoria dei partecipanti, per ogni sezione del premio, dalla quale verranno selezionati i primi cinque. I primi tre finalisti per ciascuna sezione saranno considerati vincitori e agli stessi verranno consegnati una pergamena e buoni libri ove possibile. Agli altri finalisti si consegnerà un attestato di partecipazione al Premio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di istituire ulteriori menzioni fuori concorso. I lavori dei finalisti verranno stampati e pubblicati, in un unico volume, a cura del Comune. La premiazione dei vincitori è prevista entro l’autunno 2021.