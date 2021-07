Puglia: al via percorso per aspiranti tutori di minori stranieri non accompagnati

BARI - Venerdì 30 luglio 2021, dalle 9,30 alle 13,30, in modalità FAD, cerimonia di apertura del percorso di formazione per aspiranti tutori di minori stranieri non accompagnati (Legge Zampa 47/2017). La giornata vedrà la partecipazione di Carla Garlatti, autorità garante nazionale e dei presidenti dei Tribunali per i minorenni pugliesi.L'incontro si svolgerà in modalità telematica e sarà necessario iscriversi all'indirizzo: https://weon.consiglio.puglia.it/ Gli interessati potranno partecipare, infatti, previa registrazione, entro le 8 del 30 luglio 2021, cliccando su "Registrati per Partecipare" e scegliendo l'evento "Percorso di formazione in modalità FAD Dopo la registrazione si riceverà una prima email contenente un link di conferma dell’iscrizione e qualche ora prima dell’inizio il PIN di accesso all’evento.(Le ore di formazione non rientrano nelle 40 ore complessive del programma didattico, ma verranno computate nel calcolo delle ore minime di frequenza da dover garantire).