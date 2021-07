La Divina Commedia in cartapesta incanta fra i vicoli del centro storico di Putignano

PUTIGNANO (BA) - Una passeggiata inaugurale da parte di amministratori cittadini, organizzatori ed artisti ha dato il benvenuto a Putignano ai primi incantati visitatori di “Racconti di Carta – In cammino con Dante”, la mostra interattiva di opere in cartapesta ispirate alla Divina Commedia di Dante Alighieri a 700 anni esatti dalla sua scomparsa, aperta continuativamente da luglio a settembre.Un modo per celebrare il sommo poeta italiano con la sua opera più celebre, il capolavoro della letteratura italiana nel mondo, e per accendere un faro sul suggestivo centro storico putignanese.Due gioielli della storia e della cultura che si incontrano attraverso l’arte degli artigiani della cartapesta putignanese in un progetto ideato e realizzato dalla partnership fra Comune e Fondazione del Carnevale di Putignano.Ieri, sabato 3 luglio 2021, è stato un susseguirsi di visitatori sin dal pomeriggio, in perfetta linea con l’idea di turismo lento e sostenibile voluto dagli organizzatori. Alle ore 21.00 si è svolto il tour in notturna della delegazione istituzionale fra le dodici installazioni, mentre riecheggiavano nei vicoli del centro storico gli intensi versi danteschi.In testa alla rappresentanza istituzionale c’era la Sindaca Luciana Laera con l’Assessora alla cultura Rossana Delfine, il Presidente del Consiglio Michele Vinella e altri esponenti dell’ente fra assessori e consiglieri. Per la Fondazione Carnevale, il cda al completo con il Presidente Maurizio Verdolino, la sua vice e coordinatrice del progetto Mary Adone, ed i consiglieri Alessio Casulli e Dino Andresini.A guidare i visitatori istituzionali nel percorso museale all’aperto sono stati il Direttore Artistico della mostra Dino Parrotta e gli artisti della cartapesta che hanno volentieri commentato le proprie opere svelando ai presenti dettagli inediti del lavoro svolto negli scorsi mesi.Un lavoro lungo e minuzioso che è riuscito a dare forma ed anima ai personaggi più celebri della Divina Commedia.Da Caronte che accoglie i visitatori a Porta Grande, una delle principali vie di accesso al borgo antico putignanese, e che “traghetta” i visitatori, come con Dante, in un viaggio nell’oltretomba. Seguendo il racconto, si parte dalla cantica dell’Inferno per incontrare Paolo e Francesca, i celebri innamorati travolti dalla passione che li condusse alla dannazione, la Selva dei Suicidi ed infine Lucifero.Il viaggio “in cammino con Dante” prosegue nel Purgatorio con L’Angelo Guardiano, i Golosi, Manfredi di Svevia ed i Superbi.Infine, si giunge nel Paradiso per ammirare le opere dedicate ai celebri San Bernardo, l’Aquila degli Spiriti Giusti, Piccarda Donati e la paradisiaca Beatrice di Dante.Per ogni installazione i visitatori hanno ascoltato, anche grazie ad un pratico QR Code, un estratto del canto di riferimento, interpretata da attori, anche di fama nazionale, in tre lingue: italiano, inglese e vernacolo putignanese. La parte teatrale è stata curata dall’Associazione Teatro dei Leggeri con l’assistenza tecnica di SOS di Michele Laruccia.Il percorso museale all’aperto, sempre disponibile e gratuito fino a fine settembre, all’avanzare della sera si ammanta di un fascino particolare ricercato dalla maestria del light designer Andrea Mundo, capace di vestire le opere in cartapesta di fasci di luce ed atmosfera.