Dramma familiare a Taranto, in Via Boardo, dove un 75enne ha ucciso con dei fendenti la moglie di 71 anni per poi cercare con la stessa arma di togliersi la vita. L'uomo è stato trasferito, in gravi condizioni, all'ospedale Santissima Annunziata, dove è piantonato dai carabinieri, che stanno indagando per ricostruire l'accaduto.