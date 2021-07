Vaccini: dal 23 agosto in Puglia si parte con gli studenti delle scuole medie e superiori

Parte infatti - prosegue Borraccino - la somministrazione per gli studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori, andando a coprire, per intero, la restante popolazione tra i 12 e 18 anni che in Puglia ha già ricevuto il vaccino, circa il 25%, 30%.



Si tratta di una ottima iniziativa intrapresa dalla Regione Puglia, grazie all’impegno del Presidente Emiliano e dell'Assessore al ramo, Lopalco, per garantire massima sicurezza per la frequenza scolastica in presenza in classe e nel contempo tutelare la salute pubblica nei territori.

BARI - Dal 23 agosto in Puglia saranno le singole scuole, secondo un ordine quotidiano già stabilito, a indicare di volta in volta agli studenti di ognuna delle 7.000, in quale hub recarsi, tutti assieme e alla stessa ora, per essere vaccinati contro il Covid-19. Così in una nota Mino Borraccino, consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.