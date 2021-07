Wimbledon, Berrettini ko in finale con Djokovic: "E' solo l'inizio"

(via Wimbledon fb)





Nel secondo terzo e quattro set si oppone con gli smash e il servizio ma il serbo con precisi colpi da fondo campo e numerosi passanti incrociati riesce a prevalere e ad aggiudicarsi il torneo di Wimbledon.

- Nella finale del torneo di Wimbledon Matteo Berrettini perde in quattro set 6-7 6-4 6-4 6-3 col serbo Novak Djokovic. Per Djokovic sesta vittoria in carriera sull’ erba londinese. Berrettini crea difficoltà nel primo set al serbo con i lungo linea e il servizio e riesce a imporsi."Per me questa non è la fine, ma l'inizio di una carriera. Sono contento di questa finale, spero che non sarà l'ultima. E' stata una bellissima sensazione essere qui, ci voleva solo quel passo in più..." Lo ha detto, alla fine della partita con Djokovic, Matteo Berrettini, uscito sconfitto nella finale di Wimbledon, ma nell'ovazione del campo centrale.