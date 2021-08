3BMeteo, nelle prossime ore grandine e temporali forti al nord

ROVESCI NELLA NOTTE E AL MATTINO MA IL VERO MALTEMPO SARA' NELLE PROSSIME ORE: un primo fronte di instabilità collegato alla discesa di un impulso di correnti fresche nord atlantiche ha portato sin dal pomeriggio-sera di martedì e nella notte di mercoledì dei piovaschi e dei temporali localmente anche intensi ma in forma abbastanza isolata. Gli accumuli più importanti in Friuli dove nella provincia di Pordenone sono caduti fino a 30mm di pioggia. Non è il peggioramento che ci preoccupava maggiormente, quello arriverà nelle prossime ore quando un minimo di bassa pressione in formazione sulla Francia meridionale transiterà rapidamente sul Nord Italia trascinando con se un'intensa perturbazione attualmente ancora a ridosso delle Alpi che avrà una storia sul nostro territorio anche nella giornata di giovedì.

Il grosso dei fenomeni che a causa dei forti contrasti termici saranno a carattere di temporale o di nubifragio con frequenti grandinate, anche di grosse dimensioni è atteso tra il pomeriggio e la sera ma proseguirà anche nella notte. Come abbiamo già confermato nei precedenti aggiornamenti saranno soprattutto le regioni settentrionali a risentire del maltempo ma qualche temporale localmente intenso transiterà rapidamente anche sulle regioni centrali nella notte di giovedì. Ci teniamo a ribadire che in questo tipo di configurazioni i fenomeni più intensi sono frequentemente di ridotta estensione areale, motivo per il quale è essenziale consultare oltre alle previsioni anche il nowcast che il nostro staff di prassi in questi casi esegue costantemente. Passiamo adesso alla previsione per le prossime ore raccomandandovi per i dettagli di consultare la vostra località di interesse nell'apposita sezione.

METEO MERCOLEDÌ PROSSIME ORE: Nord, irregolarmente nuvoloso fin dal mattino sui settori alpini e prealpini con qualche breve piovasco o temporale a carattere intermittente, parzialmente soleggiato sulle pianure. Dal pomeriggio sera instabilità in intensificazione su Alpi/Prealpi centro occidentali con forti temporali su Valle d'Aosta, alto Piemonte, alta Lombardia in propagazione verso i settori di pianura, la Liguria specie centro orientale, l'Emilia Romagna e il Triveneto. I fenomeni potranno assumere carattere violento su medio alto Piemonte e medio alta Lombardia con grandine di grosse dimensioni e colpi di vento. Centro, mix di nubi sparse e stratificazioni in un contesto abbastanza soleggiato con tendenza in serata a più nubi sull'alta Toscana con qualche piovasco o temporale, nella notte possibili veloci temporali anche su Umbria, Lazio e Marche. Sud, nubi medio alte stratificate in transito con cieli anche nuvolosi ma con scarsa probabilità di fenomeni, più sole su Sicilia, Ionio e Salento. Temperature in calo al Nordovest, in aumento altrove, punte fino a 42-43°C in Sicilia. Venti che si dispongono dai quadranti meridionali, moderati con locali rinforzi sui bacini settentrionali. Mari mossi, molto mossi i bacini settentrionali.