Al via il semestre bianco: Mattarella blinderà Draghi?

NICOLA ZUCCARO - Da oggi, martedì 3 agosto 2021, la Presidenza della Repubblica entra nel semestre bianco, ovvero negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale, nel corso dei quali il Capo dello Stato non potrà sciogliere le Camere o almeno una di esse, secondo quanto recita l'Articolo 88 della Costituzione. La norma risalente all'immediato secondo dopoguerra, fu introdotta per tutelare la democrazia da una possibile ripresa del fascismo, in un periodo particolarmente delicato e compreso fra il 1946 e il 1948.





Sul suo significato storico, politico e giuridico, oltre a eminenti giuristi, nei mesi scorsi si è espresso anche Sergio Mattarella. L'attuale presidente della Repubblica alla pari di Antonio Segni, suo predecessore al Quirinale, ritiene opportuna la sua abrogazione. Una posizione, quella di Mattarella, che è condivisibile in relazione all'attuale scenario politico italiano che, con una maggioranza parlamentare divisa su vari temi (Green Pass, blocco degli sbarchi), non garantendo il pieno sostegno all'attuale esecutivo guidato da Mario Draghi, impedirebbe al Presidente della Repubblica, lo scioglimento anticipato delle Camere, prima della scadenza naturale delle stesse, prevista per marzo 2023. A Sergio Mattarella, toccherà ancora una volta, l'arduo compito di blindare, per mezzo della sua abilità politica imposta dai limiti costituzionali precedentemente richiamati, sia Mario Draghi quale suo possibile successore alla Presidenza della Repubblica che il Governo di Unità Nazionale, guidato dall'ex Presidente della Banca Centrale Europea.