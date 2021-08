Bari: nuovo mercato di Santa Chiare nel quartiere Japigia

BARI - Il mercato di Santa Chiara, che presto ospiterà il mercato di via Pitagora, oltre ad essere funzionale per il quartiere, è veramente bello.

Per circa 50 anni, via Pitagora non ha ricevuto le dovute attenzioni e manutenzioni perché dalle prime ore di ogni singolo giorno lavorativo, è stato animato dai venditori ambulanti, dai cittadini e dalla gioie e dolori del mercato.

Oggi, il consiglio municipale, su proposta della commissione Lavori Pubblici del Municipio 1, all’unanimità ha deliberato per la predisposizione di un progetto di riqualificazione di via Pitagora, che ponga particolare attenzione ai marciapiedi, all’arredo urbano, alla viabilità, alla sicurezza e al verde urbano, cosi da poter immaginare di realizzare un boulevaur capace di colleghere viale Japigia al nuovo mercato in via Peucetia.

Un piccolo gesto per ringraziare i residenti che per decenni hanno accettato la presenza di un mercato rionale su strada senza dimenticare la storicità e la versatilità di questa strada, vero simbolo del quartiere Japigia.