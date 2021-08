Basket, l'Happy Casa Brindisi debutta a Trieste

L’ Happy Casa Brindisi debutterà a Trieste. Nella seconda giornata la squadra di Frank Vitucci sfiderà al “ Pala Pentassuglia” il Sassari. Nella terza giornata i pugliesi affronteranno in trasferta il Tortona. Nella quarta giornata l’Happy Casa Brindisi giocherà in casa con la Fortitudo Bologna. Il presidente della squadra pugliese Fernando Marino ha dichiarato: “Per noi l’ inizio sarà difficile poiché a Trieste troveremo una squadra molto attrezzata che ha acquistato tra gli altri cestisti l’ex Adrian Banks. Il campionato sarà molto livellato. L’ importante per noi sarà farsi trovare subito pronti”.

- E’ stato sorteggiato il calendario del campionato di A/1 di basket maschile che inizierà il 26 Settembre.