Borraccino. Emergenza sanitaria estiva: "Bene l’Ordinanza del Presidente Emiliano"

"A seguito del forte incremento di accessi ai Pronto Soccorso pugliesi il Presidente Emiliano ha emanato una nuova Ordinanza per potenziare l'assistenza sanitaria nella nostra regione" ha dichiarato, in una nota, il consigliere regionale Mino Borracino.





"L’attuale andamento della pandemia, l’aumento record delle temperature e dell’umidità, che rappresentano un pericolo per la salute soprattutto degli anziani, l’incremento della popolazione per motivi turistici, stanno di fatto sovraffollando i Pronto Soccorso per giunta a corto di personale. Come richiamato dall’istruttoria condotta dal competente Dipartimento della Salute, solo nella giornata del 4 agosto ci sono stati 3.040 accessi nei PS della nostra regione, causati principalmente dall'emergenza caldo e dalla quarta ondata Covid, con un incremento di circa 700 accessi rispetto alla giornata del 26 luglio, pari al 30% in più. Con decorrenza immediata e fino al 31 agosto, salvo proroghe, i Direttori Generali, delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, dovranno adottare provvedimenti urgenti con il coinvolgimento di medici di medicina generale, dirigenti medici in servizio nelle unità operative degli ospedali, dirigenti medici in quiescenza, e dare massima disponibilità di posti letto per la gestione di ricoveri in emergenza nei pronto soccorso. I medici di assistenza primaria, continuità assistenziale e in quiescenza dovranno occuparsi della zona prefiltro del PS per la valutazione dei codici classificati in ingresso con codice bianco o verde. Si tratta di un importante provvedimento, volto a migliorare la situazione nei pronto soccorso e garantire assistenza d'urgenza in Puglia, nel mezzo della stagione estiva in periodo di emergenza epidemiologica" ha dichiarato ancora Mino Borracino.