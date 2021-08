Biden: "Se i talebani ci attaccano, risponderemo"

WASHINGTON - Il presidente statunitense Joe Biden ha annunciato un imponente piano per evacuarei cittadini americani e i collaboratori afghani dopo la presa del potere da parte dei talebani."Faremo tutto quello che possiamo - ha aggiunto - per dare una evacuazione sicura agli americani e agli afghani che sono in pericolo perché hanno collaborato con le forze estere. Vi garantisco che mobiliterò tutte le risorse necessarie. Siamo in costante contatto con i talebani, per garantire la sicurezza degli americani e dei civili".Intanto, l'operazione di evacuazione degli americani dall'aeroporto di Kabul è ripresa dopo una lunga interruzione, rende noto il Pentagono. "Sappiamo che al Qaeda e l'Isis sono ancora presenti in Afghanistan", ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby.