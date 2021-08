"Birthday mood", Madonna torna a Borgo Egnazia: è la terza volta

SAVELLETRI DI FASANO (BR) - Madonna è tornata in Puglia per festeggiare il suo compleanno. E la location è sempre la stessa: Borgo Egnazia, il resort extralusso a Savelletri di Fasano (Br) che l'aveva già ospitata nel 2016 e nel 2017.L'occasione è il suo birthday, il compleanno per dirla all'italiana. Gli anni sono 63, festeggiati assieme ai suoi familiari più cari, ad iniziare dai figli e dal fidanzato 27enne. E' come sempre Instagram a certificare la presenza della popstar nel resort brindisino: è stato infatti il modello Joshua Lee Cummings a fotografare Madonna nelle sue stories su Instagram, accompagnate dalla didascalia "Birthday mood".La prima volta della diva in Puglia fu nel 2016, nel mese di luglio quella volta: dopo un post, i fan si resero subito conto che era in vacanza in Puglia. E da allora è scoccato un grande amore, che pare proprio non finire mai.