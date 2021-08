Brindisi celebra il 700° anniversario dantesco con l’emissione di un francobollo della città

- La giunta, con delibera n. 238 del 30 luglio 2021, ha approvato la realizzazione del francobollo dedicato al sommo poeta, in occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri.

- La giunta, con delibera n. 238 del 30 luglio 2021, ha approvato la realizzazione del francobollo dedicato al sommo poeta, in occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri.

Brindisi sarà l’unica città del sud Italia scelta per l’annullo filatelico, un evento straordinario che fa seguito alla disposizione del Ministero dello Sviluppo economico che il prossimo 14 settembre emetterà i francobolli commemorativi, la cui elaborazione grafica sarà a cura dell’Istituto poligrafico dello Stato.





L’amministrazione comunale ha ricevuto la proposta dalla società p.A. Poste Italiane, l’unica società licenziataria sul territorio nazionale per la cura, la distribuzione e la commercializzazione delle carte valori postali. Poste Italiane ha scelto Brindisi alla luce della citazione della città all’interno della Divina Commedia nel canto III del Purgatorio.

Per l’occasione sarà attivato il servizio filatelico temporaneo per la realizzazione di un bollo postale speciale con il quale saranno timbrati cartoline e francobolli danteschi.

L’annullo filatelico nella prima giornata di emissione storicizza l’evento dando un’ampia visibilità a Brindisi in ambito culturale e anche in materia di ricerca per i collezionisti di tutto il mondo.

“Siamo lusingati di aver ricevuto la proposta di un’edizione limitata del francobollo dedicato a Dante Alighieri dalle Poste italiane – dichiara il sindaco Riccardo Rossi -. Brindisi viene nominata nel canto del Purgatorio proprio dalle parole di Virgilio. Il nostro omaggio a Dante si intreccia con il ricordo di Publio Virgilio Marone che proprio nel mese di settembre, dopo aver trascorso i suoi ultimi giorni a Brindisi, morì nella sua dimora sulla sommità delle Colonne romane. È nostra intenzione valorizzare la data del 21 settembre e quest’anno lo faremo con questa iniziativa d’eccezione”.