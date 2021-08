Brindisi: la spiaggia e la pineta accanto all'ex Lido Poste consegnate al Comune

La consegna provvisoria verrà perfezionata in Consiglio comunale con la proposta di un piano di valorizzazione della stessa.

La richiesta di acquisizione dell’area da parte dell’amministrazione comunale era stata inviata alla Regione il 13 luglio scorso.



“La Regione Puglia ha accolto la nostra richiesta – dichiara il sindaco Riccardo Rossi -, consegnandoci sia l’arenile che la pineta adiacente. Questo per noi significa acquisire un’ulteriore spiaggia libera per i brindisini e i turisti, in questo caso con il valore aggiunto di un’area verde. Potremo così garantirne la pulizia e la valorizzazione. Continua il nostro impegno nel recupero della costa”.

- È arrivato nella giornata di ieri, 3 agosto 2021, dalla Regione Puglia Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Riforma Fondiaria, il verbale di consegna anticipata al Comune di Brindisi dell’area in località Torre Testa, conosciuta come ex Stabilimento Saca adiacente l’ex Lido Poste, sia per quanto compete la spiaggia che la pineta.