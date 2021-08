Lecce ha acquistato l’esterno brasiliano Gabriel Strefezza 22 anni a titolo definitivo dalla Spal. Ha firmato fino al 30 Giugno 2025. Ingaggiato il centrocampista Francesco Di Mariano 26 anni a titolo definitivo dal Venezia. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Tesserato il terzino Antonio Barreca 26 anni in prestito dal Monaco. Ha firmato fino al 30 Giugno 2022. A Lecce è arrivato a titolo definitivo il centrocampista Mario Gargiulo 25 anni dal Cittadella. Ha firmato per tre anni.

Acquistato il difensore albanese Kastriot Dermaku 29 anni a titolo definitivo dal Parma. Ha firmato per tre anni. Contatti per l’attaccante Graziano Pellè svincolato dal Parma. Dovrebbero essere ceduti il difensore Fabio Pisacane il terzino rumeno Romario Sandu Benzar il libero Biagio Meccariello e il centrocampista Luca Paganini richiesti da società di B e C. Il terzino Antonino Gallo potrebbe trasferirsi al Brescia.