Lecce, test medicina: il 3 settembre chiusa al traffico Piazza Palio

LECCE - Il giorno 3 settembre si svolgeranno presso il "Palafiere" di Piazza Palio i test di accesso ai Corsi di laura magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2021/21. I candidati alle prove sono in tutto 1483, convocati dalle ore 9 per il riconoscimento e la gestione degli accessi alla struttura. Le prove si terranno dalle ore 13, la chiusura dei plichi e il deflusso sono previsti intorno alle 17.

Dato l’alto numero dei partecipanti e per prevenire il rischio di congestione della circolazione automobilistica, il dirigente del settore Mobilità con ordinanza ha stabilito dalle ore 07 alle 19 del 3 settembre prossimo il divieto di transito e fermata con rimozione forzata su ambo i lati in Piazza Palio, nella parte compresa tra via O. Scalfo, via Marinosci e l'Istituto Tecnico Grazia Deledda; in Via M. Marinosci, dall'inizio della recinzione del Liceo Scientifico Banzi a piazza Palio; in Via Alessandria, da via Agrigento a piazza Palio; in Via Parma, da via Alessandria a piazza Palio.

Sono esclusi dagli effetti del provvedimento i bus urbani, i mezzi del personale universitario e di quello preposto alla vigilanza muniti di apposito badge.