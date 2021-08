Capoferri Baroni Duo: disponibile il nuovo album Jazz Album & More

È finalmente disponibile il primo lavoro in studio del Capoferri Baroni Duo dal titolo Jazz Album & More. L'album è presente esclusivamente in formato digitale su tutti gli store specializzati ed è completamente autoprodotto.





Il Capoferri Baroni Duo, nasce dopo una lunga collaborazione musicale che ha visto Luca Capoferri ed Edoardo Baroni impegnati insieme in diversi ambiti. Il fulcro dell'attività del duo consiste nella continua ricerca e sperimentazione di diversi linguaggi musicali con lo scopo di mischiarli ed unirli. Per onor di cronaca, entrambi i musicisti sono diplomati in conservatorio.

Il disco è composto complessivamente da 10 brani del compositore bresciano Paolo Ugoletti e da due brani complisti singolarmente rispettivamente da Edoardo Baroni e da Luca Capoferri. Tutte le composizioni sono per pianoforte e chitarra, suonati dal Capoferri Baroni Duo.

Il titolo Jazz Album, nasce perché la raccolta dei brani di Paolo Ugoletti porta proprio la stessa intitolazione, More invece perché sono state aggiunte due composizioni di Capoferri e Baroni.