Carosino, al via la 55^ edizione della Sagra del Vino

CAROSINO (TA) - Invitato dall’Amministrazione Comunale locale, anche quest’anno ho partecipato all’inaugurazione della Sagra del Vino, nata nella prima metà degli anni ’60 a Carosino, giunta alla 55^ edizione. Così Mino Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l'attuazione del Piano Taranto.Una manifestazione identitaria per la comunità - prosegue Borraccino -, storicamente dedita alla coltivazione dei pregiati vitigni autoctoni dai quali ha origine il prelibato vino.Possiamo ben comprendere che, in un territorio come il nostro, tutto ciò assume un importante significato, perché valorizza attività primarie a impatto zero.Un plauso al Sindaco Di Cillo e agli organizzatori che per il secondo anno consecutivo di pandemia, con tenacia, hanno confermato e rinnovato la tradizione, seppure in modalità compatibile con le restrizioni anti-Covid-19, mettendo su un cartellone per promuovere il territorio, i suoi prodotti enogastronomici, ma anche arte e cultura.