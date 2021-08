Comune di Foggia sciolto per infiltrazioni mafiose

- Il Ministro dell'Interno Lamorgese, ha deciso di sciogliere l'amministrazione comunale di Foggia, in quanto le indagini hanno rilevato collegamenti tra l'amministrazione ed organizzazioni criminali locali.

Sarà affidato ad un commissario, in una amministrazione straordinaria a guidare il capoluogo dauno per un periodo tra indicato tra i 12 e 18 mesi. Il prefetto aveva già provveduto allo scioglimento ordinario già lo scorso maggio dopo le dimissioni dell'ex Sindaco Landella dopo che da marzo l'inchiesta aveva portato agli arresti di alcuni consiglieri della maggioranza per corruzione.