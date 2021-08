Serie C: il Taranto acquista De Maria

FRANCESCO LOIACONO - Il Taranto ha acquistato il terzino Vincent De Maria 22 anni dalla Giana Erminio. Ha firmato per due anni fino al 30 Giugno 2023. Sfumata la trattativa per ingaggiare l’esterno Fernando Del Sole della Juventus. - Il Taranto ha acquistato il terzino Vincent De Maria 22 anni dalla Giana Erminio. Ha firmato per due anni fino al 30 Giugno 2023. Sfumata la trattativa per ingaggiare l’esterno Fernando Del Sole della Juventus.





Contatti con il centrocampista argentino Fernando Tissone per rinnovare il contratto scaduto il 30 giugno. Interesse per il trequartista ivoriano Lamine Fofana svincolato dal Carpi. Trattativa per l’attaccante Marco Civilleri del Licata. Contatti con Diakitè della Ternana. Trattativa per il centravanti Emanuele Santaniello dell’Avellino.