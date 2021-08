Covid: +306 casi in Puglia. I decessi sono 2

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 306 nuovi casi di Covid-19 su 13.585 test giornalieri effettuati. Le persone decedute sono 2.Nuovi casi per provincia: Provincia di Bari: 78; Provincia di Bat: 65; Provincia di Brindisi: 40; Provincia di Foggia: 28; Provincia di Lecce: 71; Provincia di Taranto: 14; Residenti fuori regione: 5; Provincia in definizione: 5.Link bollettino completo: