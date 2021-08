Covid: Sicilia verso il giallo e Sardegna in bilico

ROMA - Sicilia verso la zona gialla e Sardegna in bilico. Il passaggio della Sicilia dalla zona bianca alla gialla - secondo quanto apprende l'Ansa - dovrebbe essere decretato domani dopo l'esame dei dati della cabina di regia. Tecnicamente la Regione ha 'sforato' i tre nuovi parametri previsti: ricoveri in terapie intensiva (11% ieri), ricoveri in area medica (20% ieri +1%) e contagi.In bilico la Sardegna, che però non sembrerebbe ancora aver ricevuto il 'cartellino giallo' con un 12% (+1% ieri) di ricoveri in terapia intensiva ed un 14% in reparto (soglia ancora lievemente sotto il tetto massimo previsto).