Moda: al via la sesta edizione di TOP Fashion Model

GIOVINAZZO (BA) - È pronto il prestigioso red carpet per la sesta edizione di “TOP Fashion Model”, il contest ideato e organizzato da Carmen Martorana Eventi che avrà luogo domenica 29 Agosto ore 20.30 in piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo.Presenteranno la serata, a ridosso della suggestiva Fontana dei Tritoni, Lucy Bello, modella e presentatrice punta di diamante dell’agenzia, e l’attore e presentatore Christian Binetti.In passerella: la vera essenza della femminilità̀ e dell’eleganza con la donna chic e raffinata di Ghirlande Atelier di Paola Ditillo; ricami e tessuti pregiati faranno brillare la mini capsule Miss and Lady Atelier di Giulio Lovero; i preziosi occhiali da sole di Ottica Eos per sentirsi sempre alla moda.Previsto anche il momento dell’hair show live con eccellenti tecnici, coordinati dal maestro napoletano dell’acconciatura Francesco Musella, art director del gruppo Rei Parrucchieri: Maria Altomare, Devivo Parrucchieri, Riccardo Mari Coiffeur, Matilda Mezini, Effetto Donna di Nunzia Prudente, Hair Couture di Giuseppe Sifanno.Il make up delle modelle è affidato alla eccellente professionalità̀ di Alessandra Centrone e alla sua scuola di estetica e acconciatura Arkè.Non solo défilé́, ma anche tanta qualità̀ musicale con la cantante Elena Cappiello.Una giuria altamente qualificata assegnerà̀, alle modelle che sfileranno, il titolo di “TOP Fashion Model 2021”, di “TOP Fashion Model Eleganza” e di “TOP Fashion Model Bellezza””. Le vincitrici parteciperanno alla crociera TOP Fashion Cruise, il format moda in navigazione con Costa Crociere ideato da Carmen Martorana.L’evento è patrocinato da Città di Giovinazzo, L.I.L.T. Lega Italiana Lotta Tumori Sez. Bat., Ufficio Moda Italia.Posti a sedere su invito (è obbligatorio esibire il green pass o certificato tampone).Si ringraziano: Roma Immobiliare, Lo Smeraldo Ricevimenti di Lusso in Puglia, Coral Reef, Depalma Gioielli, Ottica Invista Giovinazzo, Il Carato, Illuzzi Arreda, Elisir Profumeria, Mattarella Ristorante Pizzeria, Romanazzi’s Restaurant, Ristorante-Birreria Trappistventotto, Daiquiri summer fresh bar, Zucchero a Velo Pasticceria & Bar, Garden Stella, Il Canaruto bar gelateria artigianale, Ristorante Al Porticciolo, Duo Bar-Gelateria Artigianale, Playa del Sol Ristorante, Edil Intonaci, Angeli Onoranze e Trasporti Funebri.