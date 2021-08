Elezioni, Marti: "Riuniamo centrodestra a Nardó su Mellone, sospensione Stefano da PD certifica sconfitta"

- “Il Pd in Italia come in Puglia vive una crisi di identità e di visione politica ormai inarrestabile. La sospensione dal partito di Letta del senatore leccese Dario Stefano ne è ultima ed evidente prova" ha dichiarato, in una nota, il commissario regionale della Lega Puglia Roberto Marti. - “Il Pd in Italia come in Puglia vive una crisi di identità e di visione politica ormai inarrestabile. La sospensione dal partito di Letta del senatore leccese Dario Stefano ne è ultima ed evidente prova" ha dichiarato, in una nota, il commissario regionale della Lega Puglia Roberto Marti.





"Tocca a noi, dunque, presentare agli elettori un centrodestra forte, unito e rigenerato, che antepone gli interessi dei cittadini e di buon governo a quelli di parte, di corrente o personali. Abbiamo l’opportunità di partire con questo nuovo modello proprio da Nardó, riunendo il centrodestra intorno a un Sindaco giovane e diffusamente apprezzato da tutti (anche dagli avversari) come Pippi Mellone. Rivolgo questo appello agli alleati di Forza Italia e di Fratelli d’Italia, oltre che alle forze civiche di centrodestra, per recuperare lo spazio e il tempo perso, puntando su uomini e donne capaci e riconosciuti per cultura nonché per valori di destra. Porrò questo tema al prossimo tavolo del centrodestra pugliese per rilanciare il percorso della nostra area politica che è indubbiamente maggioranza nei territori se è unita e punta su canditati capaci e vincenti come Pippi Mellone” dichiara ancora il commissario regionale della Lega Puglia Roberto Marti.