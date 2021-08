Giochi popolari: la storia del poker, delle slot machine e della roulette

La storia della roulette



Roulette è una parola francese tradotta in italiano significa la ruota che gira. Secondo gli storici, il gioco è nato nel XVIII secolo in Francia. Ma notano anche che il prototipo di questo gioco è stato sviluppato nel 17° secolo dal matematico, fisico e ingegnere Blaise Pascal.



A Parigi, la variante moderna della roulette iniziò a essere giocata nel 1796. Ma ancora prima, nel 1720, hanno costruito una ruota e un tavolo per questo, che si trovava al Palais Royal.



La storia del poker



Questo amato gioco di carte è nato nel XIX secolo negli Stati Uniti. Molti storici sostengono che il poker abbia avuto origine dall'antico gioco persiano. Non è certo se sia effettivamente così, dal momento che ci sono ricercatori che credono che l'intrattenimento con le carte abbia altre radici.



Così, nel 1874, fu menzionato per la prima volta il termine "poker-face". Nei documenti in lingua inglese, significava l'incapacità di leggere in faccia le emozioni di una persona. Ma alcuni ricercatori ritengono che la parola "poker" derivi dal tedesco Pochspiel. Questo era il nome del gioco di carte, che un po' per le sue regole assomiglia ai giochi di poker moderno.



Altri storici sono dell'opinione che il poker abbia radici francesi ed è simile al gioco Poque.



La storia del blackjack



È apparso grazie al gioco di "21". Sebbene nessuno conosce esattamente la data, ma è stato menzionata nel romanzo Don Chisciotte della Mancia da grande scrittore, drammaturgo e militare spagnolo,

La storia del bingo



Secondo gli storici, il prototipo del bingo moderno era il gioco italiano Lo Giuoco del Lotto, apparso nel 1530. Fino ad oggi bingo rimane uno dei intrattenimenti più popolari tra gli italiani.



Nel 1770 il gioco fu portato dall'Italia in Francia con il nome di Le Lotto. Ma èra disponibile solo per la ricca nobiltà.



In Germania, un gioco simile è apparso nel 1800. A l’inizio si usava per altri motivi, con il suo aiuto, gli insegnanti imparavano ai bambini matematica, scrittura e storia.



Il prototipo del bingo negli Stati Uniti era il gioco beano. Venivano estratti i numeri da una scatola speciale e i giocatori li segnavano sul tabelle.

La storia delle slot machine



Le prime slot machine sono apparse circa un secolo fa. Sono stati creati sulla base del poker, avevano 5 rulli e 50 carte. Tali machine sono state installate nei bar e ai vincitori è stato offerto un bicchiere di un buon drink. Il dispositivo è stato migliorato da Charles Fay, che lo ha semplificato a 3 rulli e 15 carte. È apparso anche un meccanismo di pagamento.



Poco dopo, le slot machine hanno iniziato a migliorare. Le carte iniziarono a rappresentare simboli di frutta, campane e il numero "7".



Molti giochi d'azzardo non sono apparsi nella storia moderna, ma molto prima. Anche nel mondo antico, la nobiltà e la gente comune amava passare qualche ora giocando i giochi per la strada o in ambienti dedicati a divertimento. A poco a poco, tale intrattenimento ha iniziato a godere di un'incredibile popolarità e oggi si sono spostati in modalità online. Ti invitiamo di immergersi nella storia e scoprire come si sono evoluti nel tempo amati da molti poker, blackjack, slot machine.