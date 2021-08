Sangue sulle strade pugliesi

Altro incidente, per fortuna senza vittime, è avvenuto a Taranto, nella zona Tramontone, dove uno scooter con a bordo due ragazzi si è scontrato con un'altra auto che viaggiava in senso opposto. Ricoverati il passeggero del mezzo su due ruote che è stato ricoverato in ospedale e che fortunatamente non è in pericolo di vita.

Notte caratterizzata da gravi incidenti stradali in Puglia. Il primo è avvenuto nel Salento, dove un ragazzo di 23 anni che aveva terminato il suo turno di lavoro come cameriere a Specchia, sulla strada che lo portava nella sua casa di Alessano, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muro che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi, chiamati dal 118 che ha potuto constatarne il decesso.