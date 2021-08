Il medico e i proverbi

Il medico è colui che è laureato in medicina e chirurgia e abilitato all’esercizio della professione sanitaria, solitamente in una struttura clinica pubblica ospedaliera, universitaria o anche privata. In sostanza chi professa la medicina e si occupa di studiare, curare e prevenire le malattie delle persone. Il termine indica la professione più che la persona in sé e così abbiamo il medico di famiglia, quello ospedaliero, il primario, il medico di bordo (che su grandi navi provvede all’assistenza medica e chirurgica dell’equipaggio e dei passeggeri); il medico del lavoro, per finire a quella lunga lista di specialisti che esercitano la loro attività in una precisa branca della medicina (internista, chirurgo, otorinolaringoiatra, ginecologo, oculista, dermatologo, anatomo-patologo, radiologo, citologo, odontoiatra, audiologo, medico militare, ecc.). Abbiamo anche il medico fiscale, che, su richiesta del datore di lavoro, ha il compito di accertare l’eventuale stato di malattia di un dipendente, e il medico legale, che esercita la sua attività di medico accertando elementi o fatti di rilevanza legale.Vediamo alcuni proverbi.Le malattie epidemiche facevano la fortuna dei medici che lavoravano e guadagnavano molto. Si riferisce a stati endemici, non a epidemie acute e catastrofiche, come il Covid, dove c’è poco da guadagnare, anche perché oggi c’è il S.S.N.. Il medico deve avere molta esperienza quindi deve avere esperienza; il chirurgo invece deve avere la mano ferma e i riflessi pronti: perciò deve essere giovane.I piccoli guai bisogna risolverli da soli, senza l’aiuto di chi, mettendo le mani, ne finirebbe col trarne vantaggio, arrecando un danno superiore al beneficio sperato.(Samuel Taylor Coleridge, poeta, 1772-1834).. Leggo nelle “Avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi: «E i medici arrivarono subito, uno dopo l’altro: arrivò, cioè, un Corvo, una Civetta e un Grillo-parlante. – Vorrei sapere da lor signori, – disse la Fata, rivolgendosi ai tre medici riuniti intorno al letto di Pinocchio, – vorrei sapere da lor signori se questo disgraziato burattino sia morto o vivo! A quest’invito, il Corvo, facendosi avanti per il primo, tastò il polso a Pinocchio: poi gli tastò il naso, poi il dito mignolo dei piedi: e quand’ebbe tastato ben bene, pronunciò solennemente queste parole: – A mio credere il burattino è bell’e morto: ma se per disgrazia non fosse morto, allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo! – Mi dispiace, – disse la Civetta, – di dover contraddire il Corvo, mio illustre amico e collega: per me, invece, il burattino è sempre vivo; ma se per disgrazia non fosse vivo, allora sarebbe segno che è morto davvero! – E lei non dice nulla? – domandò la Fata al Grillo-parlante. – Io dico che il medico prudente quando non sa quello che dice, la miglior cosa che possa fare, è quella di stare zitto. Del resto quel burattino lì non m’è fisonomia nuova: io lo conosco da un pezzo! Pinocchio, che fin allora era stato immobile come un vero pezzo di legno, ebbe una specie di fremito convulso, che fece scuotere tutto il letto. – Quel burattino lì, – seguitò a dire il Grillo-parlante, – è una birba matricolata... Pinocchio aprì gli occhi e li richiuse subito. – È un monellaccio, uno svogliato, un vagabondo. Pinocchio si nascose la faccia sotto i lenzuoli. – Quel burattino lì è un figliuolo disubbidiente, che farà morire di crepacuore il suo povero babbo! A questo punto si sentì nella camera un suono soffocato di pianti e di singhiozzi. Figuratevi come rimasero tutti, allorché sollevati un poco i lenzuoli, si accorsero che quello che piangeva e singhiozzava era Pinocchio. – Quando il morto piange, è segno che è in via di guarigione, – disse solennemente il Corvo. – Mi duole di contraddire il mio illustre amico e collega, – soggiunse la Civetta, – ma per me, quando il morto piange è segno che gli dispiace morire».