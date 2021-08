Il sordo e i proverbi

- L’orecchio racchiude le importantissime funzioni dell’udito e dell’equilibrio ed ha il compito di trasmettere qualsiasi vibrazione della membrana timpanica, attraverso la stimolazione delle terminazioni del nervo acustico, fino a farle giungere al cervello per l’identificazione e la conseguente elaborazione.La funzione dell’orecchio non è solo quella di sentire, ma ha anche le importantissime funzioni di controllare l’equilibrio e dell’allerta (segnalazione di strani rumori come scoppi, allarmi, ecc.).Il sordo è colui a cui manca in tutto o in parte, la facoltà di percepire i suoni per motivi anatomici, fisiologici, patologici, traumi o altro. Ma vi sono anche coloro che fanno finta di non sentire ciò che non piace, per cui si evince che la sordità fisica può essere superabile, mentre quella psicologica è difficile se non impossibile da curare. Un detto latino medievale recita “Deterior surdus eo nullus qui renuit audire” (Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire).Fu Ippocrate (460-370 a. C.), fondatore della medicina scientifica in Grecia, per quello che si sa, a descrivere per la prima volta il timpano come «una membrana tesa, sottile e secca», paragonandola ad «una ragnatela molto fragile». Notò anche che «I venti del sud portano debolezza di vista e d’udito…», mentre Galeno (129-216 d.C.), medico greco, trattava la sordità con dieta e lassativi e insisteva sull’importanza di corretti movimenti masticatori. Suggerimento utile anche oggi ai portatori di otiti catarrali.Mi piace segnalare l’iniziativa sociale che ogni anno, il 3 marzo, l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), in occasione del World Hearing Day, lancia un forte messaggio di sensibilizzazione per la prevenzione e la cura dei disturbi uditivi. La Giornata dell’Udito, organizzata in Italia dall’Associazione “Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus”, con il patrocinio del Ministero della Salute, ha lo scopo di promuovere una serie di incontri e iniziative su tutto il territorio nazionale, accendendo i riflettori sul ruolo della prevenzione e dell’educazione sanitaria per la riduzione delle ipoacusie, finalizzata alla diffusione di una corretta informazione sanitaria a un maggior numero di persone possibile.Vediamo cosa dicono i proverbi.. Per chi non capisce, una cosa può essere bella quanto si vuole, ma vale sempre quanto una brutta.Prima quando ridono gli altri e poi quando gli viene spiegato quello che hanno detto.Non fidarsi sempre di chi si dice sordo. Colui che spesso è considerato tale, non lo è completamente, o non lo è per particolari suoni o voci, per cui “può sentire” quello che altri dicono incautamente, pensando che non viene udito., ovvero ascoltare attentamente per conoscere o riferire.Far finta di non sentire o non avere intenzione di assecondare una determinata richiesta.La cosa affidata come un segreto all’orecchio di un confidente si diffonde più rapidamente e più lontano.. Rimanere cioè molto meravigliati per quel che si sente… o si vede, per cui “Chi ha orecchie, intenda”, famosa frase evangelica, ovvero “A buon intenditor poche parole”.. Tra i sordi più celebri è annoverato il musicista Ludwig Van Beethoven (1770-1827), la cui perdita dell’udito è stata progressiva e inesorabile, e nonostante «le più moderne ed avanzate terapie» dell’epoca, non guarì, ma durante una delle sue convalescenze «per riposare l’affaticato organo dell’udito», compose la IX Sinfonia, della quale è noto il famoso «Inno alla Gioia». Ma pare che Beethoven fosse affetto anche da altre gravi malattie che minarono mortalmente il suo fisico.