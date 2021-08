Incendi: colto in flagrante arrestato incendiario nel leccese

- Incendi nelle campagne del leccese, fermato un incendiario. E' accaduto ieri sera nella territorio di Ruffano (Le). Alcuni automobilisti che percorrevano la strada provinciale Ruffano-Taurisano, hanno notato un uomo che appiccava il fuoco in più punti nelle campagne ed hanno immediatamente lanciato l'allarme allertando le forze dell'ordine.

L'uomo è stato colto in flagrante: si tratta di un 45enne del posto già noto alle forze dell'ordine, MB Il 45enne è stato fermato e condotto in caserma. Per lui è scattato l'arresto.