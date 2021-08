La Rai omaggia Gino Strada

(Foto Ufficio Stampa Rai)

ROMA - La Rai ricorda la figura di Gino Strada, scomparso improvvisamente nel primo pomeriggio, all’età di 73 anni, con una serie di iniziative editoriali in tv, in radio e su RaiPlay. Oggi, venerdì 13 agosto, Rai1 ha raccontato l’impegno del fondatore di Emergency nel programma “Estate in diretta”, mentre alle 24 andrà in onda, in collaborazione con Rai Documentari, il documentario “Jung - Nella terra dei Mujaheddin”, girato tra il febbraio 1999 e la primavera del 2000 in Afghanistan, in occasione del viaggio che portò Gino Strada con Ettore Mo alla costruzione del primo presidio sanitario per i feriti della guerra ad Anabah.

È un tributo per ricordare lo straordinario lavoro umanitario di Gino Strada e dell'organizzazione Emergency per le vittime di guerra, da lui fondata insieme alla moglie Teresa, un documento che ci avvicina alle sofferenze degli afgani e a chi in ogni modo è pronto ad alleviare il loro terribile dolore. All’1.25 andrà in onda la puntata di “Sottovoce” del 22 novembre 2020 con l’intervista a Gino Strada. Su Rai3, oggi alle 20, “Blob” avrà per un minuto un cartello di saluto a Gino Strada, mentre alle 20.50 verrà proposto “Che tempo che fa - Omaggio a Gino Strada”.