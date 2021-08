Lecce, grosso nido di vespe sul balcone in via Oberdan: intervengono Vigili del fuoco

La squadra dei vigili del fuoco, utilizzando l’attrezzatura specifica, ha prelevato l’alveare che si trovava su un balcone del terzo piano di una palazzina in via Oberdan, mettendo poi in sicurezza tutta l’area. In questo periodo numerosi sono gli interventi dei vigili del fuoco di Lecce per la presenza di vespe, api, calabroni. Anche se di regola questo tipo di interventi non rientra tra i compiti istituzionali, i Vigili del Fuoco accorrono nei casi in cui sussiste un reale pericolo per l’incolumità delle persone.





Condizioni che, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti",. possono richiedere l’intervento che sono ad esempio l’impossibile isolamento dei locali all’interno dei quali insistono sciami di insetti, l’impossibilità di allontanamento delle persone vulnerabili, situazioni di crisi per gruppi sociali, dimensioni straordinarie degli sciami e/o dei favi, situazioni di rischio o di difficoltà di accesso ai siti infestati, richieste da parte di servizi localmente preposti alla disinfestazione nei casi in cui siano necessari strumenti e mezzi in dotazione del CNVVF e in tutti quei casi in cui l’intervento assume le caratteristiche di soccorso tecnico urgente. Ecco il video:





